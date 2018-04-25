印度又一宗教大師涉性侵 被判無期徒刑

自稱是神人的阿薩嵐被控2013年在拉吉斯坦省性侵未成年少女。（路透）

2018-04-25 21:25

〔中央社〕印度又一宗教領袖因性侵案被判有罪入獄。自稱是神人（godman）的阿薩嵐（Asaram）被控2013年在拉吉斯坦省性侵未成年少女，今天被判無期徒刑，多省擔心信徒暴動，採維安措施。

綜合印度媒體報導，由於另一名宗教領袖辛赫（Gurmeet Ram Rahim Singh）去年8月性侵女性被判有罪時，引發信徒暴動，司法當局特別安排阿薩嵐涉性侵案宣判，在阿薩嵐被關押的久德浦爾中央監獄（JodhpurCentral Jail）進行，防止阿薩嵐信徒在法院外暴動。

77歲的阿薩嵐被控在他設於久德浦爾（Jodhpur）附近馬奈村（Manai）的修道院性侵一名16歲少女，法院根據保護兒童免遭性侵法（POCSO）和設籍階級與部落（預防暴行）法，判決阿薩嵐有罪，處以無期徒刑。

另兩名同案被告，被判有期徒刑20年。

被害人父親受訪時說，阿薩嵐被判有罪，讓他們獲得正義，希望阿薩嵐能接受嚴厲的懲罰。

阿薩嵐的發言人杜貝（Neelam Dubey）表示，將與律師團討論，再決定未來的動向。

被信徒稱為阿薩嵐大師的希碌馬拉尼（AsumalSirumalani）成長於印度總理莫迪的故鄉古茶拉底省（Gujarat），1970年代成為宗教大師，在全印度和海外設有超過400間修道院，信徒眾多。

印度國大黨今天在官方推特貼出莫迪向阿薩嵐禮敬及兩人親密互動的影片，顯示兩人交情匪淺。

警方擔心阿薩嵐被判有罪時信徒發生暴動，在判決前於久德浦爾周圍設下安全措施，管制進入久德浦爾的進出要道，要求所有旅館和飯店不得讓阿薩嵐的信徒入住，並派警力在機場、車站等交通要點巡察，確保阿薩嵐信徒不會進入這個城市，干擾司法審判。

拉吉斯坦省、古茶拉底省、哈雅納省和北方省等阿薩嵐信徒眾多的省分也加派安全部隊維護秩序，當局並加強被害人家庭的安全保護。

阿薩嵐這起性侵案被判有罪外，還涉及拉吉斯坦省蘇拉特（Surat）兩姊妹控告遭他和他兩個也是宗教大師的兒子性侵和非法監禁，另案審理。

阿薩嵐除被控性侵外，也曾被控侵占土地，及與信徒用黑魔法殺害兩名男孩，爭議頗多。