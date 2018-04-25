金正恩創先例 「文金會」將檢閱南韓三軍儀仗隊

南北高峰會「文金會」倒數2天，南韓國防部宣布，北韓領導人金正恩當天將檢閱南韓三軍儀仗隊，這將是北韓領導人第一次檢閱南韓軍儀仗隊。（法新社）

2018-04-25 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕南北高峰會「文金會」倒數2天，雙方今（25）日在板門店進行排練，南韓國防部也宣布，北韓領導人金正恩當天將檢閱南韓三軍儀仗隊，這將是北韓領導人第一次檢閱南韓軍儀仗隊。

《韓聯社》報導，南韓國防部表示，南韓陸海空軍儀仗隊將為第3次南北韓高峰會執行禮賓任務，為體現高規格禮遇和相互尊重，檢閱儀式將基於歷史淵源、國際慣例和以往經驗，依據軍方禮儀程序進行。

國防部強調，冷戰期間，美國與蘇聯以及美國與中國在高度矛盾情況下，時任美國總統尼克森（Richard Nixon）訪問蘇聯和中國，以及前蘇聯總理戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）訪問美國時，各國都為來訪領袖舉行三軍儀仗隊檢閱儀式。

前2次南北韓高峰會於2000年和2007年舉行時，時任南韓總統金大中和盧武鉉，分別與當時的北韓領導人金正日一起檢閱北韓軍儀仗隊。因此27日將是北韓領導人第一次檢閱南韓軍儀仗隊。

據悉，因板門店空間較小，檢閱儀式會從簡進行。軍方相關人士說，當天將根據現場狀況敲定儀式規模。