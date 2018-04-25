被遺忘的戰場 緬甸西北部克欽人與軍方衝突加劇

羅興亞人在遭受緬甸政府種族清洗的同時，緬甸另一處的少數民族，克欽人也遭受類似的命運。（美聯社）

2018-04-25 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕當全球都將目光投注在緬甸政府對羅興亞人（Rohingya）的種族清洗時，緬甸西北部的克欽人（Kachin）卻遭遇著相同的悲劇，且日漸惡化。

當世界將目光放在羅興亞人時，緬甸境內還有信仰基督教的少數民族，例如西北部的欽邦（Chin），以及更北邊的克欽邦，也同樣遭到政府「種族清洗」。緬甸軍方與克欽人的內戰自2011爆發持續至今，也是持續最久的戰爭之一。

根據《美聯社》報導，即使發生在欽族人上的事件可能有所不同，但他們與羅興亞人擁有相同的慘況。領導反叛團體的早若（Zau Raw）表示，就像羅興亞人一樣，克欽人開始意識到「軍方想要把我們趕出去」，「這是一場要洗清我們的戰爭」。

緬甸在1948年獨立後，境內至少有20個民族團體，以武力與政府對抗。緬甸政府雖在近年，與其中10個團體簽訂停火協議，但仍有6個團體仍與政府進行交戰，其中包括克欽人。

早若指出，自從2016年翁山蘇姬上任後，對克欽的限制就日漸加劇。克欽的多位領導人，在上週曾向緬甸政府呼籲，希望能讓人道救援進入山林中，為超過2000人提供醫療援助，其中也包括小孩與孕婦。但緬甸政府仍毫無回應。