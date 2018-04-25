被幼犬抓傷 泰國少女染狂犬病身亡

2018-04-25 19:47

〔編譯羅綺／綜合報導〕泰國東北部廊開府（Nong Khai）一名15歲少女，日前被家中幼犬抓傷，不料，數月後竟出現狂犬病症狀，送醫急救後，隔天宣告不治。

《曼谷郵報》報導，就讀中學三年級的Pratthana Sae Tang去年12月撿了一隻2個月大的幼犬回家，某天玩耍時不小心被小狗抓傷脖子，留下一個傷口。

少女的祖父母曾提議要帶她去醫院注射狂犬病疫苗，但她認為只是小傷，不以為意。

4月19日Pratthana Sae Tang突然發病，出現高燒、全身無力、流口水、無法控制自己等症狀，家人見狀立即將她送往廊開醫院（Nong Khai Hospital）治療，然而隔天下午就宣告不治。

廊開府公共衛生中心主任Somchaichote Piyawatwela指出，這是今年泰國第8起狂犬病確診病例，他也建議Pratthana Sae Tang的家人去接種狂犬病疫苗，以防萬一。

「狂犬病」是一種由狂犬病病毒引起的急性病毒性腦脊髓炎，患有狂犬病的動物，唾液中含有病毒，病毒將透過動物抓、咬的造成的傷口進入人體。

狂犬病潛伏期從1至3個月不等，偶而短於7天，長可1年以上。一旦發病後，致死率幾乎達100％，但如能在被動物咬傷後，及時就醫接種狂犬病疫苗，可以有效的降低發病的風險。

狂犬病是全球性的疾病，主要發生於非洲、亞洲、拉丁美洲及中東等地區。根據世界衛生組織估計：每年約有5.5萬死亡病例，亞洲約占3.1萬例死亡，非洲約占2.4萬例死亡，其中30～50％是幼童。