殺害女記者還分屍丟海 丹麥發明家判終身監禁

30歲的沃爾去年8月登上馬德森打造的潛艇「鸚鵡螺號」（圖）進行採訪後失蹤，後來在丹麥海域發現她屍體。（美聯社）

2018-04-25 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥發明家馬德森（Peter Madsen）涉嫌在自己打造的潛艇上殺害瑞典獨立女記者沃爾（Kim Wall），並支解遺體、丟入海中毀屍滅跡。馬德森今（25）日被法院定罪，判處終身監禁。

綜合外媒報導，30歲的沃爾去年8月登上馬德森打造的潛艇「鸚鵡螺號」（Nautilus）採訪，隨後就失蹤，後來在丹麥海域發現她的部分遺體。涉嫌重大的馬德森始終否認謀殺，辯稱沃爾是在船艙內意外身亡，但坦承肢解屍體。

哥本哈根市法院週三裁定，47歲馬德森因蓄意殺人罪，判處無期徒刑。法官伯寇（Anette Burkoe）說，她和2名陪審員都認為沃爾死於謀殺，並稱馬德森沒有給出「可信」的解釋。

負責本案的檢察官布赫傑普（Jakob Buch-Jepsen）此前要求法院重判，求刑無期徒刑。檢方指出，沃爾登上潛艇進行採訪後，遭到馬德森綑綁、折磨、性侵和多次刺傷。布赫傑普週一在最終辯論庭說，「馬德森不是正常人，他對社會來說是一種危險。」

法庭曾下令對馬德森進行精神評估，報告指出他有自戀型反社會人格，缺乏同理心，但並非精神病或妄想症。

馬德森的辯護律師恩馬克（Betina Hald Engmark）則指出，調查人員仍無法確定沃爾的確切死因。她說，馬德森確實支解屍體並丟入海中，還向警察說謊，但沒有明確證據表明沃爾遭謀殺。馬德森已表示將提出上訴。