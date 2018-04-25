意外頻傳 美軍2架「魚鷹機」急降鹿兒島

2018-04-25 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕美軍魚鷹機頻傳意外，今（25）日下午又有2架部署在日本普天間機場（沖繩縣宜野灣市）美軍陸戰隊使用的MV-22魚鷹機，急降在鹿兒島縣的奄美機場。

綜合日媒報導，當地時間下午4時30分至50分（台灣時間3時30分至50分）左右，2架魚鷹機突然在奄美大島的奄美機場先後緊急降落，直到當地時間下午6時（台灣時間下午5時）前才離開。

日本防衛省表示，2架魚鷹機因機內警示燈亮起急降機場，確定飛機沒有問題後，隨即起飛飛往沖繩。

防衛省指出，這次急降沒有對民航機造成影響。