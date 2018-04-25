日本男子被前女友攻擊 結果刀柄斷掉...躲過一劫

2018-04-25 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本札幌1名女子日前疑似感情問題，拿刀刺向前男友的腹部，所幸攻擊到一半，菜刀的刀把斷掉，前男友因此躲過一劫，而攻擊女子則被警方依現行犯逮捕。

據《北海道新聞UHB》報導，札幌市本月23日早上6點，當地一間便利商店，驚傳34歲女子刺殺另一名48歲男子，所幸女子攻擊時，所持菜刀的刀柄斷裂，男子毫髮無傷。而女子則被當場以殺人未遂的現行犯逮捕。

札幌警方調查發現，菜刀是女子從自家帶來，2人疑似曾有一段感情，但因為女子精神狀況不穩定，警方正從其他方面調查事件原貌。