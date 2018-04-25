RSF：仇視記者現象增加 傷害民主

無國界記者組織公布2018年世界新聞自由指數排名，並在報告中示警，記者與媒體遭受越來越多敵意，政治領袖公開慫恿大眾仇視媒體，已威脅到民主。（法新社）

2018-04-25 18:50

〔中央社〕無國界記者組織公布2018年世界新聞自由指數排名，並在報告中示警，記者與媒體遭受越來越多敵意，政治領袖公開慫恿大眾仇視媒體，已威脅到民主。

總部位於巴黎的無國界記者組織（RSF）評比180個國家，今天公布年度新聞自由指數排名，台灣為第42名，比去年進步3個名次。

無國界記者組織過去一年觀察到，政治領袖對媒體的仇視已不限於土耳其、埃及等獨裁國家；在這些獨裁國家，記者不時被指控涉及恐怖主義，不向政治領袖效忠的記者，會被專斷地送入監獄。

但現在，愈來愈多以民主方式選出的領袖也視媒體為敵人、而非民主基礎的一部分，例如美國在總統川普（Donald Trump）治理下，今年跌落2個名次，排在第45名，川普曾公開稱記者為「人民之敵」，一樣的詞語，前蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）也用過。

此外，無國界記者組織針對記者遭受的暴力現象表達憂心，例如菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）不僅持續羞辱記者，還警告「記者也不能免於被暗殺」。在印度的社群網站，以記者為標靶的仇恨言論廣泛，常來自親近總理莫迪（Narendra Modi）的「網軍」；在這些國家，去年至少有4名記者被槍殺。

即使在新聞相對自由的歐洲，政客針對媒體的口頭暴力現象也在增加，例如捷克總統齊曼（Milos Zeman）在記者會中拿出一把假槍，槍上寫著「給記者」；在斯洛伐克，總理費科（Robert Fico）稱記者為「下流的反斯洛伐克妓女」和「愚蠢的土狼」，還有記者庫奇亞克（Jan Kuciak）去年在家被槍殺身亡。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）說，「宣洩對記者的仇恨，是對民主最糟的威脅之一」，政治領袖煽動對記者的反感，要負很大的責任，因為他們傷害了公民以事實為基礎來辯論的概念，如今，爭論新聞的正當性，有如在玩極度危險的政治之火。