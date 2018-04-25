芒果慕斯蛋糕惹議 日本要求撤掉文金會甜點

文金會晚餐的甜點上繪有日韓主權爭議的島嶼，引發日本抗議，要求取消這道芒果慕斯蛋糕。（路透）

2018-04-25 18:13

［編譯羅綺／綜合報導］萬眾矚目的文金會即將到來，相關消息也逐漸釋出，然而今（25）日卻傳出日方向南韓強烈抗議文金會「晚餐的甜點」，因為芒果慕斯蛋糕上畫有日韓主權爭議的島嶼。

《路透》報導，南韓青瓦臺公布的文金會相關照片中，一張甜點照引爆了日本的怒火。因為這道名為「人民的春天」的芒果慕斯蛋糕，上面繪有朝鮮半島的地圖，當中包含了日本稱為竹島（Takeshima）、南韓稱為獨島（Dokdo）的爭議島嶼。

金日日本外務省發言人表示：「這是極度令人遺憾的事，我方已提出正式抗議」，日本要求取消這道芒果慕斯蛋糕。

這不是日本第一次因南韓地圖上繪有「竹島」而強烈抗議，今年三月平昌東奧時，兩韓冰球隊與瑞典在友誼賽中，有球迷揮舞著類似圖案的旗幟，引發日方不滿。

南北韓領導人即將舉行歷史會晤之際，因一張甜點照，讓日韓主權爭議再度浮上檯面。

竹島/獨島是位於南韓東海的兩個島嶼和礁岩群，面積為0.186平方公里，西北偏西88公里達南韓鬱陵島，西面217公里達南韓本土慶尚北道；東南158公里達日本隱岐之島。目前由南韓實際控制，被劃入慶尚北道鬱陵郡；但日本及北韓都主張擁有其主權，日本將其編入島根縣隱岐之島町，但自1952年以來未對其有過實效控制。