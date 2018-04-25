大學運動會推「扔手榴彈」 學生瘋搶報名

2018-04-25 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國中北大學一年一度的運動會將在5月舉行，因為傳統的標槍和鐵餅項目鮮少人報名，今年賽事增加了「扔手榴彈」，掀起學生瘋搶參賽名額。

中國媒體報導，中北大學已決定在5月份的大學生春季田徑運動會，男女比賽項目中都增加投擲500公克手榴彈比賽。校方表示，因為往年很少學生報名標槍和鐵餅比賽，所以想用一個其他的項目取代，消息公布後，在師生間掀起熱議。

中北大學體育學院公共體育部主任李江霞說，比賽用的手榴彈是一比一的模型，「從外觀上看起來和真的沒有區別」；由於比賽以學院為單位，每隊名額限8人，「學生們都搶著報名，有的學生報名晚了，或是條件不合格，心裡很不開心。」

據悉，該校儀器與電子學院的大二學生武建行，去年就曾建議校方在運動會增加「扔手榴彈」項目，因為他熱愛投擲類比賽，但標槍鐵餅都不適合自己，所以就寫信到校長信箱提出建議。

後來在運動會籌備會提出增加「扔手榴彈」比賽的教師翟亞平說，學校在1970、1980年代就有這項比賽，但後來慢慢取消了；這次在運動會嘗試後，「效果好的話以後還會繼續沿用。」

中北大學創立於1941年，前身是中共培養軍工人才的學校「太行工業學校」。該校體育學院黨委副書記賈鵬說，這項比賽是體現軍工特色，「不忘初心」。