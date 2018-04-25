「要穿很多條內褲才上學」 女童慘遭華裔男狼師撫摸下體

2018-04-25 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞石山一間華人小學，驚傳40多歲的華裔男老師猥褻1年級女學生下體事件！

根據馬來西亞《中國報》報導，這名女童日前拒絕上學，母親詢問緣由她也沉默不語，後來她向媽媽表示「要穿很多條內褲」，才肯去上學；母親見情況不對，不斷追問女童，她才肯說出原委。

原來是女童在學校遭男老師多次性騷擾，根據女童的說詞，男老師時常趁教室只有2個人之際，把手伸進她的裙子裡，撫摸她的下體，事後還威脅女童不能將此事說出去。

女童母親得知此事後，憤而報警處理，目前該名男教師已遭警方逮捕。