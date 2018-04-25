文在寅27日與金正恩會談 70.1％南韓公民表態盼統一

2018-04-25 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅，將於27日在南韓境內的板門店「和平之家」2樓進行文金會，南韓民調公司對此調查，發現有70.1%的南韓公民期盼兩韓能夠統一。

根據《韓聯社》報導，南韓民調機構「市場連結」（Market Link）對1071名年滿20歲的南韓公民，就此次文金會做出意見調查，共有70.1%的南韓民眾想與北韓統一，以年齡層分布來看統一意願，在20歲到29歲為61.9%，30歲至39歲則為66.7%，40歲至49歲則是75.2%，50歲至59歲是74.8%，60歲到69歲為70.1%。

民調結果還發現，1071名受訪者中，有3.2%的民眾認為南北韓關係在領袖雙邊會議後將變得劍拔弩張，42.5%民眾覺得此會議並沒辦法帶來多大改變，但54.3%民眾則表態雙方關係將因此而漸入佳境；有78.8%的民眾認為金文會能夠幫助維繫與北韓之間的和平局勢。

有75.3%的民眾則相當希望此會議順利進行；另有73.3%的民眾認為北韓近來不但與南韓攜手在藝文活動中合作，還共同參與平昌冬季奧運，態度相當值得肯定；85%的民眾認為不論此會後果好壞，雙方都應持續溝通；76.5%民眾則樂見北韓與美國進行金川會。