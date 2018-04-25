第1頭熱帶出生北極熊 健康走下坡遭安樂死

新加坡動物園最受歡迎的年老北極熊伊努卡（Inuka），因近年來健康不斷走下坡，今日遭安樂死。（法新社）

2018-04-25 15:48

［編譯羅綺／綜合報導］新加坡動物園最受歡迎的年老北極熊伊努卡（Inuka），因健康走下坡，今（25）日遭安樂死。

伊努卡是第1頭出生在熱帶地區的北極熊，牠已高齡27歲，相當於人類70～80歲，通常被人工圈養的北極熊平均年齡約為25歲。

近5年來，獸醫團隊一直為伊努卡的健康努力奮鬥，年邁的牠被各種疾病纏身，包括關節炎、牙齒問題和耳部感染等，甚至在最後的日子裡，牠的毛髮被不斷滋生的藻類染成了綠色。

動物園經營團隊「新加坡野生動物保育集團」（Wildlife Reserves Singapore）表示：「儘管希望伊努卡能陪我們越久越好，但讓牠善終是我們的責任，而我們所能做的就是讓牠不再飽受病痛折磨」。

自從伊努卡重病後，多名網友不斷向動物園喊話：「請讓伊努卡自然死亡！」、「他是唯一的熱帶北極熊，一個道地的新加坡人，獨一無二的偶像」。

北極熊通常生活在氣候寒冷的地方，例如：格陵蘭島、加拿大和俄羅斯部分地區，身為第一頭出生在熱帶地區的北極熊，熱帶高溫的新加坡對牠而言是不尋常的棲息地，也引發諸多爭議。

2004年伊努卡和母親榭巴（Sheba）的毛皮曾變成綠色，當時許多動保人士質疑：將北極熊飼養在熱帶地區是否人道？動物園解釋，毛皮變綠是因為藻類生長所影響。

對此，動物權利組織敦促新加坡動物園停止圈養北極熊，因為動物園無法為熊提供巨大的活動範圍。

英國生而自由基金會（Born Free Foundation）的動物福利負責人克里斯查博（Chris Draper）更批評：「炎熱氣候帶來的生存挑戰，導致動物外觀上出現變化，顯示牠的生存需求完全被忽視，園方只顧著展示北極熊」。

如今伊努卡被安樂死後，新加坡動物園表示，牠是新加坡的最後一隻北極熊。