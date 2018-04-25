棄核玩假的？ 北韓核試場疑暗挖坑道 衛星照曝光

「北緯38度」公布的衛星影像顯示，北韓豐溪里核試驗場20日出現不尋常活動，被專家視為暗挖坑道的跡象。（擷取自「北緯38度」）

2018-04-25 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩日前宣布將無限期停止核試驗，獲美國總統川普推文讚許，朝鮮半島局勢也持續朝和平方向邁進，然而美國情報單位24日公布的衛星影像顯示，北韓豐溪里核試驗場周邊近期出現不尋常活動，推測該試驗場仍可全面運作，隨時可以執行核試驗。

美國智庫「北緯38度」公布本月20日在北韓豐溪里核試驗場拍攝的衛星影像，與月初的影像相比，北韓在該處增加了一列採礦車，同時似乎與列車相連。「北緯38度」分析，額外增加的採礦車是坑道挖掘工作持續進行的跡象，至於是否代表北韓將背棄先前的承諾，保留核試驗場地的運作，「北緯38度」表示，需要在未來數週密切觀察，才可進一步討論。

此前，美國科學暨國際安全研究所（Institute for Science and International Security）也發布報告指出，在北韓邊境城市青水（Chongsu）發現疑為製造高純度石墨的工廠，這種石墨用來供應製造核反應爐及相關武器。專家認為，北韓可能藉由這類工廠暗中發展核武，同時外銷增加北韓亟需的海外收入。

金正恩21日透過北韓官媒「朝中社」高調宣布，要停止一切核武試驗和飛彈試射，在高峰會前釋出善意，但研究人員指出，北韓曾有多次不守信用的前科，呼籲華府應審慎看待，並從北韓方面取得更明確可信的承諾。