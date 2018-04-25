中國網紅「人肉芭比」遭迪士尼禁入 PO網討拍反被打臉

中國網紅「人肉芭比」欲前往上海迪士尼遊玩，沒想到在入園時遭工作人員擋下。（擷取自微博）

2018-04-25 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕自稱「人肉Barbie」的中國混血網紅迪麗拉，上週六（21日）偕友前往上海迪士尼遊玩，不料卻遭工作人員擋下，迪麗拉事後委屈地PO網討拍，指自己因為穿著打扮比公主還美，園方怕造成遊客圍觀才禁止其入內遊玩，引發部分粉絲對迪士尼園方不滿，然而有人發現，其實迪士尼早在入園規定就詳述原因，是人肉Barbie自己沒注意到。

上海迪士尼樂園在遊客入園須知中詳述，遊客在樂園內必須時刻保持著裝整齊（包括上衣、褲子/裙子、鞋子），年滿16歲的遊客不得裝扮成卡通、電影、漫畫中角色的造型，若著裝不當或影響其他遊客體驗，可能會被拒絕入園或被要求離園。

園方在另外一項規定中亦明言，未經園方許可，遊客不得冒充或扮演任何迪士尼角色，對其他遊客或樂園營運造成影響，違者可能會被拒絕進入或要求離園。

其實，變裝相關規定並非上海迪士尼獨有，過去就有英國女子帶著8歲女兒前往巴黎迪士尼樂園慶生，不料在入園時，這對精心打扮的母女竟被工作人員攔下，園方表示，擔心這位穿著亮麗的母親被其他遊客誤認成可以合影的工作人員，才禁止入內，最終這名母親被迫換上牛仔褲與襯衫，才順利入園，至於8歲的女兒，則被園方允許得以保留原來服裝。