日本11萬人遊行只留12袋垃圾 中國網友讚嘆：國人做不到！

日本超人氣「滑冰王子」羽生結弦在冬季平昌奧運順利完成男子花式滑冰金牌2連霸，成為66年以來第一人。（法新社資料照）

2018-04-25 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本向來以整潔著稱，最近日本舉行一項盛大的慶祝遊行，約11萬人到場參加，但人潮散去後，地上卻沒有任何垃圾，在網路上形成熱議，就連中國網友也表示驚嘆，「中國人永遠做不到。」

綜合媒體報導，日本超人氣「滑冰王子」羽生結弦在冬季平昌奧運順利完成男子花式滑冰金牌2連霸，成為66年以來第一人。羽生結弦的家鄉宮城縣仙台市在22日為他舉辦遊行，當時參加人數高達10萬8000人，但活動結束後地上的垃圾量極少，僅有日本一般家庭45公升垃圾袋約12袋的量。

報導提到，羽生結弦的粉絲也為現場整潔作出貢獻，他們在活動前在推特上互相呼籲參加的民眾，「記得撿垃圾」、「不要亂丟垃圾」。

中國許多媒體報導了這項消息，讓眾多中國網友在微博上讚嘆，「不能盲目的仇恨，也不能盲目的崇拜，去其糟粕，取其精華」、「別跟日本人比乾淨，自律性很強的國家」、「沒什麼可黑的，素質確實高」、「比我們強的地方一定要承認」、「自律的可怕，嚴謹的可怕，文明程度不是一般的高」、「中國人永遠做不到」、「國人素質任重道遠」、「要承認日本比中國強的地方，而不是裝傻，慫恿人恨日本人」。

有網友將日本和中國比喻成學生和老師，「日本是好學生，是那種會餓死師傅的好學生。但是中國一直想當老師，是那種當老師當成癮了的老師。聽不得批評，聽不進不同聲音，也容不下不同的觀念。這就是文化，國人文化中的劣根。」