考試全校前20名 高中獎勵學生送每人5斤豬肉

中國重慶一所高中獎勵考試成績優異學生，每人送2.5公斤豬肉。（圖擷取自網路）

2018-04-25 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕高三模擬考全校前20名，獎勵是什麼？中國重慶市萬州南京中學就每人發「5斤豬肉」（約2.5公斤豬肉）回家，還在豬肉上貼著紅色紙條，寫著「分享成功」。

綜合媒體報導，校方表示，獎勵豬肉，是想讓學生拿回家跟父母「分享成功」，跟父母一起做飯、感恩父母。

今年4月21日，南京中學（原龍寶中學）還特別開大會表揚這些考試成績優秀的學生，在大會上公開發送豬肉，以示鼓勵。