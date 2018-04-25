回憶的重量！38年小電玩店歇業 遊戲公司巨頭們群聚道別

日本最著名的電玩店「Games Ma-Ya」。（圖翻攝自google map）

2018-04-25 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京一間經營38年的小電玩店於這個月結束營業了，這間電玩店雖然不大，但在日本遊戲界卻有崇高地位。歇業的那天，連遊戲公司巨頭們都到場，或拍影片致意，相當感人。

綜合媒體報導，日本最著名的電玩店「Games Ma-Ya」原先是玩具店，後來轉型成電玩店，並在這個月8日結束營業，歇業前各大遊戲社群就已經開始討論，足見其地位。「Games Ma-Ya」的老闆娘秋谷久子以誠實聞名，有意見都會毫不保留地跟廠商反映。但因為健康因素，醫師建議秋谷久子退休，因此決定關店。

報導表示，秋谷老闆娘在遊戲雜誌上有專欄連載、也有寫評論，並在店內舉辦遊戲試玩會、座談會，Capcom遊戲製作人辻本良三表示，秋谷老闆娘會和客人聊天，讓客人更了解遊戲魅力。SEGA遊戲總監督名越稔洋則認為，秋谷老闆娘把遊戲、玩家當成自己的孩子一般，歇業讓人感傷。

報導指出，關店當天猶如電玩展盛會，除了有直播活動、二手遊戲拍賣，日本遊戲界大咖包括索尼互動娛樂日本亞洲（SIE Japan Asia）總裁盛田厚、音速小子之父中裕司、SE副總裁橋本真司、Capcom遊戲製作人辻本良三、SEGA遊戲總監督名越稔洋、Level 5公司社長日野晃博等人也紛紛出席，與「Games Ma-Ya」、秋谷老闆娘以及一段美好回憶道別。