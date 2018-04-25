多倫多開車撞人致10死 兇嫌被控10個一級謀殺

加拿大多倫多當地時間週一（23日）下午發生廂型車衝撞行人事件，造成10人死亡，15人受傷。（法新社）

2018-04-25 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大多倫多當地時間週一（23日）下午發生廂型車衝撞行人事件，造成10人死亡，15人受傷。當場被捕的兇嫌米納西恩（Alek Minassian）週二出庭，被控10項一級謀殺罪名和13個意圖殺人罪。

綜合外媒報導，雙手被上銬，頭髮被剃光、身穿白色連衣褲的25歲米納西恩，週二首度出庭應訊，當他聆聽法庭人員陳述時，四處張望，面無表情，也沒有對指控提出抗辯。

庭上要求米納西恩說出自己的名字，並令他不得與13名他意圖殺害的人士有任何接觸。這場庭訊前後不到10分鐘，預定5月10日另以視訊方式再次應訊。

據《BBC》報導，一名據信是米納西恩親戚的男子週二也出現在法庭裡，他坐在前排落淚。庭訊結束後，媒體問他是否有話要說，這名男子回答「對不起」。

多倫多當地時間23日下午1時（台灣時間24日凌晨1時）許，米納西恩駕車狂撞華裔等亞裔聚集的北約克鬧區，前後大約25分鐘內，造成10人死亡、15人受傷。警方隨後在幾個街區外逮捕米納西恩。

警方表示，米納西恩來自多倫多北部郊區列治文山（Richmond Hill），加拿大廣播公司CBC援引政府官員的話指出，他與任何已知的恐怖組織無關。