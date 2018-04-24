馬雲要賣榴蓮 泰國民眾喊苦：以後更吃不起了

馬雲與泰國商業部簽約，將在天貓平台上開設「泰國榴槤旗艦店」。消息一出，造成榴槤供不應求、價錢攀升，泰國當地民眾都吃不起。（資料照）

2018-04-24 23:28

［編譯羅綺／綜合報導］阿里巴巴集團董事局主席馬雲19日造訪泰國，被當地視為財神爺，因為他承諾將在天貓平台上販售泰國的農產品，包括大米和榴槤。此舉讓泰國榴槤的價錢水漲船高，農民樂得眉開眼笑，但也有民眾投書表示：「就快要吃不起榴槤了」。

綜合媒體報導，馬雲與泰國政府簽訂了一系列商業協議，包括3年內替泰國銷售30億人民幣（約新台幣142億元）的泰國金枕頭榴槤、在泰國投資智能物流系統、為泰國培訓數位化人才、在天貓開泰國香米官方旗艦店等等。

昨（23）日泰國商業部長頌提叻表示，商業部已與阿里巴巴旗下的天貓平台簽署合作備忘錄，目前天貓網站設立了銷售大米的「泰米飄香旗艦店」，尚未開始銷售榴蓮，預計將於明年架設「泰國榴蓮旗艦店」，使榴蓮直攻中國市場，讓泰國農民受益。

受馬雲風潮影響，已經有中國業者與泰國出口商接洽，今年預計成交量為350噸，明年天貓旗艦店開設後，可望增加為1000噸。由天貓平台銷售的皆為最高品質榴槤，平均每顆售價近1000銖（約新台幣980元）。

泰國SUPER FRUIT公司採購部經理乍琳透露，該公司受天貓委託為泰國榴蓮的採購窗口，由於尖竹汶府卡倫縣的榴蓮價格不斷攀升，SUPER FRUIT以包下整座果園的方式收購榴蓮。平均每公斤採購價格為110銖（約新台幣107元），遠高於每公斤65-78銖（約新台幣63-76元）的平均市價，乍琳預計接下來榴蓮的價格仍會持續上揚。

今年泰國出產的榴蓮總量預計為76.5萬噸，已逐漸出現供不應求的狀況，價格也逐日上漲。20日一名泰國民眾投書《Thairath日報》指出，榴槤價格因為中國消費者瘋搶，高漲到泰國民眾都吃不起。他也向政府呼籲，民生物資出口應該秉持已故泰王蒲美蓬一生推行的「自足經濟」理念和政策，適可而止，以國內民眾需求為先。