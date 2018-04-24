臉書首度公布刪文標準 長達27頁 未來不服將可申訴

2018-04-24 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕在創辦人兼執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）至美國國會說明後兩週，社群網站臉書（Facebook）首度公開檢舉刪文規定，詳細規則足足有27頁，並且宣布未來用戶若有文章、照片或影片遭檢舉刪除，將擁有申訴權力。

綜合媒體報導，臉書今日首度公布長達27頁的社群守則，明確定義暴力畫面、仇恨言論、裸露與性暗示等違規文章的認定標準，臉書公共政策經理柯米斯基（Siobhan Cummiskey）表示，「將判定內容的界線透明化，是我們致力落實的其中一件事」。

而臉書也計畫在未來幾個月內推出受檢舉文章的申訴流程，會先聚焦在因含有裸露、性暗示、仇恨言論與暴力畫面而遭移除的文章，文章遭移除的用戶會收到臉書的通知信，信內會有申訴鍵，按下後就會有專人負責處理，臉書訂下的目標是1天內完成審查。

臉書全球產品管理副總裁貝克特（Monika Bickert）也說，「給予用戶發言權，對於建立公平的系統而言是很重要的」。

但臉書目前僅有7500名審查員，可審查40種不同的語言，儘管審查員人數已較去年增加40%，但由於臉書全球共有約22億用戶，平均1名審查員得負責約30萬用戶，人手還是頗為吃緊。