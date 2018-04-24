皇室才養得起第3胎？ CNN：在英國生育養育大不易

2018-04-24 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕英國威廉王子與凱特王妃昨日喜迎第3胎，但《CNN》卻揭露，對大部分的英國人而言，撫養3個孩子其實是件頗為艱辛的事。

根據《CNN》引述英國智庫「經濟和商業研究中心」（CEBR）資料的報導，在英國將1個孩子撫養到21歲，需要花費大約23.2萬英鎊（約新台幣956萬元），如果是住在倫敦就更貴，得付出25.4萬英鎊（約新台幣1047萬元），因此可以推算，如果要養3個孩子，大約要花費75萬英鎊（約新台幣3092萬元），這些都還不包含小孩的大學學費或私立學校學費。

但根據英國官方統計數據，英國家庭年所得不含稅的中位數為2.93萬英鎊，21年總共也只有大約60萬英鎊，遠遠不及撫養3名孩子所需的費用。除了撫養費用外，英國倫敦的居民平均1個人還需要花費47.2萬英鎊（約新台幣1946萬元）購買住屋，更加降低英國人民的生育意願。

高昂的物價與房價導致英國生育率年年降低，對比二戰後的嬰兒潮時，平均1位女性會有3個小孩，現在平均1位英國女性僅會有1.8個小孩。

當然女性教育水準的提升，對於生育率降低也有不小的影響，不過「CEBR」1項從2014年開始的研究也指出，約21%的英國父母因為攀升的撫養費用，決定推遲他們下1胎的生育計畫。