印度國大黨女性領袖：是說MeToo的時候

2018-04-24 21:56

〔中央社〕印度國大黨女性領袖周德里今天表示，不僅電影業，「沙發試鏡」的情況在印度無處不在，連國會也無法避免，是印度站出來說「我也是」（#MeToo）的時候。

印度「國際亞洲新聞社」（ANI）等媒體報導，2日離開國會上議院的周德里（Renuka Chowdhury）指出，沙發試鏡（Casting Couch）不僅存在印度電影業，還無處不在，這是痛苦的事實。別以為國會或其他工作場合可以避免，是印度站起來說出「我也是」（#MeToo）的時候了。

周德里的談話是為回應69歲的寶萊塢編舞家沙洛姬汗（Saroj Khan），為印度影視界的沙發試鏡潛規則辯護。

國際亞洲新聞社報導，印度泰盧故語（Telugu）電影女演員芮迪（Sri Reddy）日前公開抗議電影業存在的沙發試鏡規則；記者問沙洛姬汗如何看待芮迪的抗議，她指出，沙發試鏡對任何人和每個人來說不是新現象，從遠古時代就發生，包括政府的人在內都沈溺其中。

沙洛姬汗還以「妳為何要進電影業」，質疑明知這行存在肉體交易規則，卻仍進入的女性。她還指稱電影工業至少提供工作機會，不會在強暴女星後放棄她們。

沙洛姬汗還指稱，保護自身安全及避免發生這種情況的責任在女性，媒體不應針對電影業。

寶萊塢雖然經常傳出女星為演出機會，遭製片、導演等有權勢的男性性騷擾或脅迫發生性關係的事件，但至今鮮有印度女星聲援#MeToo。