煽動民眾抗議台塑 越男子二審判14年

2018-04-24 21:27

〔中央社〕越南異議人士黃德平因2017年2月煽動民眾示威，抗議台灣塑膠工業公司河靜鋼廠排污事件，及散布反政府言論，今天遭二審法院判處14年有期徒刑。

越南媒體報導，當地一審法院今年2月初判他有期徒刑14年，上訴後，二審法院今天決定維持一審判決。

越南法院表示，1983年出生於義安省（Nghe An）的黃德平（Hoang Duc Binh）與反政府組織勾結，曾因在胡志明市發放反政府傳單被罰款，但拒絕繳罰金。黃德平返回義安省後，藉台塑公司排污事件多次煽動民眾示威，並在個人臉書（Facebook）散布反政府言論。

黃德平與數百名民眾2017年2月由義安省前往河靜省，向法院提出有關台塑排污事件的訴訟，因未遵守交通警察指揮，引起交通阻塞。

警方要求黃德平等人遵守交通指揮，但他卻指示司機將車停在馬路中間、關緊車門，塞車情況因此更嚴重。黃德平還以臉書直播現場，侮辱執勤人員並散布扭曲的事實，還煽動民眾上街示威。

義安省一審法院今年2月初以「濫用民主自由權」和「抗拒公務人員」等罪名，判處黃德平14年有期徒刑。黃德平隨後提出上訴。

越通社新聞網站今天報導，義安省二審法院今天開庭表示，黃德平雖然知道自己違法，但缺乏公民責任感與輕視法律，犯下嚴重罪名，對社會造成危害，因此駁回他的上訴，維持一審法院的判決。