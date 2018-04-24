「王妃生了！」英國復古宣傳官超吸睛 但其實王室沒有請他來

英國凱特王妃昨天（23日）生下第3個孩子，醫院外則有個「政令宣傳官」（Town crier），用中世紀的傳統朗誦方式宣布王室喜訊。（美聯社）

2018-04-24 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國凱特王妃昨天（23日）生下第3個孩子，是1名小王子，醫院外則有個穿著復古盛裝的老人，用中世紀的傳統朗誦方式宣布王室喜訊，吸引不少關注。不過，嚴格說起來他其實只是一名「熱心民眾」，王室並沒有請他來。

綜合外媒報導，23日中午，81歲的艾波頓（Tony Appleton）在倫敦聖瑪麗醫院外搖響鈴噹，呼喊三聲後，朗聲宣布：「白金漢宮驕傲地宣布，在2018年的聖喬治日，一名新的王子誕生了！天佑女王！」。不過英國媒體指出，王室並沒有請「宣傳官」來做這件事。

事實上，艾波頓確實是英國僅存的200多名政令宣傳官（Town crier）之一，但並非為皇室服務，他的管區是在東倫敦的羅姆福德（Romford）。艾波頓經營一家照護院，而作為宣傳官，他曾受邀到各地巡迴表演，或者主持婚禮、開幕式等活動，艾波頓受訪時提到，不論是為他的朋友、公司還是為皇家，他都會盡全力去宣布「好消息」。

艾波頓在2013年喬治王子、2015年夏綠蒂公主出生時，都曾現身進行宣布儀式，敬業程度甚至被美國、澳洲的幾家外媒誤以為他真的是「王室宣傳官」。網友則笑稱「這傢伙真是個傳奇人物」、「應該拿他來做『迷因』（meme，網路爆紅事物）」，也有網友表示「我也要來報名當個宣傳官」。