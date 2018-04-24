猴子自拍照還在爭議 美上訴法院：動物沒有著作權

2011年，印尼黑冠獼猴納魯托（Naruto）拿起英國攝影師史拉塔（David Slater）留下的相機自拍，這張笑面猴自拍照隨後在網路爆紅，但也引發版權糾紛。（美聯社）

2018-04-24 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕針對印尼猴子自拍照引發的版權訴訟，美國聯邦第九巡迴上訴法院週一（23日）裁定，只有人類可以對侵害版權提出訴訟，意指猴子的自拍照沒版權。

綜合外媒報導，2011年，印尼黑冠獼猴納魯托（Naruto）拿起英國攝影師史拉塔（David Slater）留下的相機自拍，這張笑面猴自拍照隨後在網路爆紅，但也引發版權糾紛。史拉塔後來在出版的書籍中採用這張照片，引來動保團體「善待動物組織」（PETA）提出訴訟，稱納魯托享有照片版權，並建議由PETA擔任法定監護人管理其收益，以讓所有猴子受益。

第九巡迴上訴法院週一維持下級法院的判決：「我們必須確定一隻猴子是否可以控告人類，是否能如同公司和公司因版權被侵權受損害要求賠償等。我們的結論是，這隻猴子以及所有動物，因為牠們不是人類，在版權法下缺乏法定地位。」

法院的裁定讓史拉塔可獲得相關訴訟費用，目前居住在英國的他說，這場官司讓他在經濟和情感上飽受傷害，他拒絕透露從這張照片獲益多少，但稱收入「低的令人尷尬」。

上訴法院法官比依（Carlos Bea）還說，動保組織PETA似乎把納魯托當作一枚旗子，來實現該組織的意識形態目標，直指PETA的訴訟瑣碎又沒有意義。

這個案件已在去年9月達成和解，史拉塔同意捐出未來照片盈利的25%，以保護印尼黑冠獼猴的棲息地。