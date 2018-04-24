日本人在南京問路會吃癟？櫻花妹街頭實驗超感人

2018-04-24 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕有中國民眾為了解南京居民是否會因過去的南京大屠殺事件，對前去觀光的日本遊客不友善，因此找來日本正妹進行社會實驗，在路上找人問路，不料南京人們的態度與想法均讓網友們相當感動。

影音平台YouTube頻道「大樹君 原JokeTV」貼出1部社會實驗影片，1名日本女遊客隨機於中國南京當地詢問「地鐵站怎麼走」，被問路的民眾不分老少亦有男有女，均給予日本女遊客回覆，接著女遊客主動提及敏感話題，「我以為我是日本人，所以會被討厭」、「以為南京人不會幫助我」，都被南京當地民眾和善解惑。

有名胖碩的成年男子對日本女遊客表示，「目前大部分的南京人不會有這種想法」；另名成年女性則指出，「不會因為你是日本人會讓你有危險」；2名女大生則表示「如果我們討厭你，就不會理你了」；1名女性長者則說，「那個是以前的事情，跟日本人民沒有關係」。

影片末段處，1名中國大媽對日本女遊客的疑慮指出，「那（南京大屠殺）是上一代的冤仇，跟你們下一代沒關係」；1位坐在路邊石椅上男性年長者則邀女遊客坐下，並向其說「人民之間都是友好的，主要壞的是那一小部分人，好戰份子，我們就不追究歷史了」。

這部影片吸引許多中國網友觀看，他們將觀後心得發表在影片下方留言處，分別為「中國人並不恨日本平民！只恨侵略者」、「看這影片我突然鼻子酸酸的」、「對日本平民不討厭啊，而且這些日本年輕人也沒經歷過之前那種事」、「對影片裡老人的態度很感動」。

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