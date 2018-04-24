川普駁斥召妓疑雲 外媒調飛行紀錄狠打臉

2018-04-24 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普去年爆發的召妓傳聞，近日再度因聯邦調查局前局長柯米（James Comey）的備忘錄公開，甚囂塵上。川普雖極力否認，但外媒調出川普私人飛機的飛行紀錄，證明川普在說謊。

美國司法部本月19日，向國會交付柯米與川普的對話備忘錄。柯米在備忘錄中表示，2017年1月爆發召妓傳聞後，他便在2月前往白宮，與川普短暫會面。柯米指出，川普雖駁斥傳聞，但也對柯米透露，普廷曾向他炫耀「俄羅斯有全世界最美麗的妓女」。

根據《紐約每日新聞》報導，柯米在備忘錄中寫道：「川普曾說他在當日早上抵達莫斯科。活動結束後，他回到飯店房間內淋浴及換衣服，再前往參與下一個活動。」

備忘錄中進一步寫道，第二個活動結束後，「川普接著回到飯店內拿東西，飛機也在當天晚間離開，飛往紐約。」

柯米表示，川普在對話中，不只一次否認自己曾在莫斯科過夜。

但《彭博》（Bloomberg News）在調出飛行紀錄後發現，川普的私人班機在2013年11月8日早上6時15分抵達莫斯科，卻在45小時43分鐘後離去。意味著川普搭機離開的時間，是該年的11月10日凌晨3時58分，並非川普說的當天離開。

臉書（Facebook）上另一個貼文也顯示，川普曾在11月8日出席俄羅斯地產商阿加拉羅夫（Aras Agalarov）的生日派對，川普也在隔天出席環球小姐的活動，由此也可推論，川普並沒有在當天離開莫斯科。

白宮與川普旗下的川普集團，目前都尚未對該報導，作出回應。