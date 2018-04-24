北大女生要求公佈狼師性侵案竟被打壓 校園出現大字報聲援

岳昕的公開信在中國網路平台傳播。23日晚間，北京大學校園「紅旗團委」宣傳欄的玻璃上出現3張大字報聲援岳昕。（圖取自王丹臉書）

2018-04-24 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京大學學生響應「#MeToo」女權運動，舉報前中文系教授沈陽22年前涉嫌性侵女學生高岩，導致高岩後來自殺身亡，有學生要求公開訊息，但將在5月4日迎來120週年校慶的北大，竟強行壓下這樁「狼師性侵案」。

綜合媒體報導，北大外國語學院學生岳昕是本月初向校方遞交「資訊公開申請表」的8名到場學生之一，她昨日發出一封公開信，指校方20日回覆申請時聲稱，當年沈陽案的相關資料「不夠記錄」、「不在學校的管理範圍」及「沒有找到」，令她相當失望；而她之後遭到校方不斷約談施壓，對方更多次提到「能否順利畢業」、「要直接聯繫家長」等。

岳昕說，22日晚上，輔導員和她母親竟突然來到宿舍，要求她刪除手機、電腦中相關資料，並於天亮後作出書面保證不再介入此事；學校在聯繫母親時歪曲事實，母親聽信校方單方面說法後情緒相當激動，在她面前嚎啕痛哭、自搧耳光、下跪，甚至以自殺相脅，岳昕為免母親的情緒再受波動，只好聽從她暫返家中。

岳昕在公開信表示：「因為學校強行無理的介入，我和母親關係幾乎破裂。學院目前的行動已突破底線，我感到恐懼而震怒。」她要求校方停止施壓，向她母親道歉、澄清事實，並作公開書面保證此事不會影響她畢業等。岳昕的公開信在中國網路平台傳播。

23日晚間，北大校園「紅旗團委」宣傳欄的玻璃上出現3張大字報聲援岳昕，形容這是「兩個北大」之間的鬥爭。雖然大字報很快被人清除，但卻成功在網路廣傳。中國六四民運人士王丹也在臉書分享大字報照片，稱「抗議性大字報重現北大，中國年輕世代，終將登上政治舞台。」

在中國網路上，沈陽案相關資訊和岳昕公開信已不斷被封鎖刪除，「北大」也成為微博敏感詞，但學生及網友仍用各種方式將事件傳遞出去，除了Twitter等平台，還利用區塊鏈技術避開中國「河蟹」手段。

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