文金會晚宴 南韓端「瑞士薯餅」款待金正恩

2018-04-24 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓高峰會將在本週五（27日）登場，南韓總統文在寅當天將設晚宴歡迎北韓領導人金正恩。青瓦台今（24）日公布晚宴菜單，每一道菜都深具涵義，連瑞士國菜「瑞士薯餅」（rösti）也端上餐桌。

《韓聯社》和《路透》報導，青瓦台今日公布週五歡迎晚宴的菜單，稱其乘載著和平信念和統一理想，菜品包括開啟南北韓高峰會的南韓已故前總統金大中故鄉、全羅南道新安郡的黃姑魚海參水餃，以及參加第2次高峰會的南韓前總統盧武鉉，卸任後回鄉在峰下村種植推廣的鴨田米飯。

南韓現代集團已故會長鄭周永曾趕著牛群訪問北韓，飼養這群牛的忠清南道瑞山牧場，將為晚宴提供碳烤牛肉所需的韓牛。曾促進兩韓交流已故作曲家尹伊桑，他故鄉統營近海出產的章魚則將被製成涼拌章魚。

另外，考慮到金正恩曾在瑞士受過教育，瑞士國菜「瑞士薯餅」的韓式改良版也將被端上餐桌。北韓從未證實金正恩曾在瑞士留學，但他的同學和老師都曾表示金正恩曾在那裡待過一段時間。

文在寅兒時在釜山吃過的烤多利魚（Baked John Dory）也上桌，文在寅還向北韓點了玉流館冷麵。玉流館是北韓的知名餐廳，主廚當天會到板門店北韓方的「統一閣」親手製作冷麵，再送到南韓方的「和平之家」。

文在寅和金正恩還將以杜鵑花製成的紅酒，以及酒精濃度達40度的高麗烈酒munbaeju佐餐，這種酒源於北韓，但現在傳統上是在南韓釀造。