多倫多廂型車撞死10行人 2人被證實為韓國人

警方用布覆蓋被廂型車撞死的行人。（美聯社）

2018-04-24 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大多倫多市週一下午1時30分，發生一起廂型車衝撞行人案件，造成10死15傷，傷亡人員中，有2名死者被證實為韓國人。

韓國外交部表示，據加拿大警方消息，截至目前為止，2名韓國公民在多倫多汽車撞人事件中死亡、1人重傷。

加拿大多倫多市週一下午1時30分，1輛白色廂型車在楊格街（Yonge Street）的人行道衝撞行人，駕駛肇事後棄車逃逸，隨即被警方逮捕，警方表示，這起車禍造成10死15傷。