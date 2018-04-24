星巴克事件再現？ 非裔女遭警方鎖喉壓制、扯衣裸胸

25歲的克萊門絲遭員警鎖喉壓制，衣服更被褪至胸部以下。（擷取自YouTube）

2018-04-24 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國費城1間星巴克上週才爆出種族歧視風波，國際輿論一致撻伐，沒想到近日又傳出類似事件，1名非裔女子上週日（22日）在餐廳與店員發生糾紛，遭趕來的3名員警暴力壓制在地，逮捕過程該名女子還被迫袒胸露乳，消息傳出後引發輿論譁然。

綜合外媒報導，25歲的非裔女子克萊門絲（Chikesia Clemons）在阿拉巴馬州1間知名連鎖餐廳鬆餅屋（Waffle House）用餐時，疑與店家發生消費糾紛，店員立即報警。3名白人男性警察獲報後趕到現場，並與克萊門絲展開交涉，沒想到其中1名警員竟突然出手將她拖倒，另外2人見狀也一擁而上，將克萊門絲壓制在地，克萊門絲的上衣在掙扎過程中被褪至腹部，但礙於雙手及身體被牢牢壓住，無法反抗或遮掩，全程就這樣被旁觀者錄了下來。

克萊門絲的母親霍華德（Chiquitta Clemons Howard）表示，事發當晚，女兒因拒絕支付店家索取50美分（約新台幣15元）的塑膠餐具額外收費，與店員發生爭執，她隨後要求店家提供經理的聯絡方式以進行投訴。不料就在等候店方回復時，克萊門絲被警察要求離開現場，接著疑因拒絕配合，就被拉倒在地強行逮捕。

影片經上傳至網路後爆發熱議，多數網友痛批警方粗糙的執法手段，對此，當地警局表示一切爭議仍待進一步調查釐清，而鬆餅屋稍早也發布聲明表示，事件肇因與克萊門絲所說的有所出入，表態支持警方在這次事件上採取的一切舉動。

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