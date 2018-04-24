高盛董事：女性職場不平等停留在1980年代

高盛董事古曼（Ellen Kullman）認為，儘管男女平權議題日益受到重視，但兩性職場平權風氣仍然停留在1980年代。（彭博資料照）

2018-04-24 14:30

〔編譯胡志愷／綜合報導〕隨著時代演進，兩性平權議題日益受到重視，不過高盛董事古曼（Ellen Kullman）日前在紐約一場演講中提到，她認為現今女性在職場依然受到不公平待遇，就如同1980年代時的社會風氣一樣。

現年62歲的古曼曾任職於通用電器（General Electric Co），她說離職的原因，是因為感受到男女間薪資不平等，而當她轉任至杜邦（DuPont）前期時，受到了男性同事騷擾，不過見證該起事件的另外兩位男同事卻不認為這個「騷擾」有問題。

「我發現職場上的男性會互相包庇。」古曼說道，「很少男性有原則，願意說出真相。」

對於職場男女不平等，美國女權主義者葛羅莉亞．斯坦能（Gloria Steinem）認為，改變職場上的性別隔閡，不僅是道德問題，而是可以改善經濟的因素之一。

斯坦能認為，男女同工同酬這件事情，比起任何其他刺激經濟行為都要來的更好，她打趣舉例：「我們不會把錢存進銀行，我們會把錢花掉。」

巧合的是，近日美國紐約的人權組織「人權觀察」（HRW）才發表報告，指出中國企業的性別歧視嚴重，常用「限男性」、「男性優先」，甚至大打「美女牌」招攬男性員工，用外表審視女性求職者。