心痛！3小時竟57次 男看護狂搧77歲老人耳光

2018-04-24 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕現代人生活忙碌，請看護照顧家中行動不便的長輩是常有的事，但看護平時怎麼照顧最好留意一下。中國遼寧大連甘井子區有一張姓老人（77歲）因曾患腦梗塞，行動不便長年坐輪椅，張家姐弟三人因工作忙碌無法24小時照看父親，於去年7月底透過仲介公司，請來一名岳姓男看護，起初張家姐弟覺得他看起來老實厚道，做事也很認真，沒想到在本月10日卻無意間發現岳男對父親施暴。

綜合中媒報導，為了隨時關注父親狀況，請了岳男後張家姐弟就在房子裡裝監視器，一開始二姐每天都會透過手機觀看父親的情況，從手機裡看見岳男把父親照顧得非常好，每週她前去看望父親時也發現家裡整理得很乾淨，張家姐弟漸漸對看護工放心後就不再那麼常看監控，直到今年清明節，原本張家姐弟回去岳男都熱情迎接，但清明節期間二姐發現岳男表現得有些不自然，10日中午，二姐打開手機想看父親狀況，卻看到了震驚的一幕，「他正在餵老人吃飯，態度非常不好還出手打了老人一耳光」。

當天兒子得知回家後立刻質問岳男，岳男辯稱是在跟父親鬧著玩並請求原諒，兒子在影片中只看到父親被打一下，就很生氣本想報警但見岳男跪著求原諒，便心軟只開除岳男，希望岳男反省後向父親道歉，沒想到第二天岳男就將電話關機完全失聯了，這讓張家姐弟覺得事有蹊蹺，再度重新審視10日當天的監視器影像，畫面令他們不敢相信、難以入目，從當天早上8時20分起到11時50分，短短3個半小時父親就被岳男狠狠狂搧了57個耳光，慘忍畫面讓他們心碎不已、淚流滿面，對此深感自責「我做兒子很失敗，竟然花錢讓父親挨打……」。

對此父親表示，遭受虐待卻不說是因為怕孩子們跟護工打架，也怕說了以後會被打得更厲害。張家姐弟曾發現父親臉上有紅腫，但因為父親本身患有皮膚病，同時也因為岳男在姐弟面前一直表現得很好，所以沒多想。

「知道24小時照顧老人很辛苦，所以對看護一直充滿感激」，平時張家人對待岳男不薄，除了工資還會額外給岳男紅包、幫岳男買衣服、鞋子等等，甚至岳男回老家也會額外花錢幫忙訂較舒適的軟臥，張家姐弟把岳男當家人，但對照監視器畫面，此情此景令他們萬分心寒，目前已報案處理。