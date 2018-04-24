近11萬人參加羽生結弦仙台遊行 現場幾乎沒垃圾！

羽生結弦22日於家鄉宮城縣仙台市舉辦遊行，吸引將近11萬人前來一睹風采。（法新社）

2018-04-24 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本「滑冰王子」羽生結弦在平昌冬奧奪下男子花式滑冰金牌，順利完成2連霸，成為66年來第一人。在本月22日於家鄉宮城縣仙台市舉辦遊行，吸引將近11萬人前來一睹風采，不過令人驚訝的是，活動結束後地上的垃圾量極少，僅有日本一般45公升垃圾袋約12袋的量，在日本推特上形成一波討論風潮。

根據日本《共同社》報導，遊行沿著市中心道路行進了約1.1公里，主辦單位表示，現場約有10.8萬人前來觀看。針對在推特掀起討論的「幾乎沒垃圾」話題，仙台市政府表示，在活動結束後宮城縣、仙台市政府職員以及義工等990人拿著垃圾袋撿垃圾，但是整體的垃圾量僅有一般45公升垃圾袋12袋的量；仙台市政府一名負責人指出：「雖然遊行是不進行飲食的活動，但垃圾量還是比預期的少」。

由於許多粉絲在活動前便互相呼籲「記得撿垃圾」、「不要亂丟垃圾」，也成為垃圾量極少的重要因素之一。許多網友都在網路上大讚與會粉絲及民眾的公德心，紛紛表示：「粉絲們的水準真的很高。」、「果然是日本啊」、「不管是羽生選手還是觀眾，大家都很厲害。」、「仙台市民很有水準。」、「清潔團隊也辛苦了。」

活動結束後地上的垃圾量極少，在日本推特上形成一波討論風潮。（圖擷取自Twitter）