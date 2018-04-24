解放軍舟山群島演訓 國防部：規模和以往相當

2018-04-24 11:18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國交通運輸部海事局本月21日公告，解放軍在今日、25日將在浙江省舟山群島外海域執行實彈演習，對此，國防部情次室情研中心主任倪邦臣表示，這個禁航區今、明都有實彈射擊，基於保護情資來源，不便做回答，但國防部都有周密的掌握。

倪邦臣表示，中國此次劃設禁航區範圍，2016、2017年皆有劃設大小一致的禁航區，因此推測實彈射擊規模、模式和以往相當。國防部發言人陳中吉補充，此禁航區面積約為5公里乘以10公里，範圍相當小，國軍對相關動態都會掌握。