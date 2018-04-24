G7譴責俄國 介入他國選舉、製造敘利亞動亂

2018-04-24 12:18

〔編譯胡志愷／綜合報導〕G7（七大工業國集團）會議，各國外交部長聯合起來譴責俄羅斯的行為，認為俄國「不負責任」、「破壞穩定」，並且勸告俄羅斯應該幫助敘利亞解決紛爭。

《路透》報導，各國外長皆同意成立團隊，研究俄羅斯的「惡意行為」，同時指出他們會制定出一套計劃，研擬如何阻止俄羅斯介入他國選舉中。過去就有消息傳出，俄羅斯介入美國2016年總統大選，另外也被指控涉入上個月的英國間諜案。G7發出聲明譴責，不過俄羅斯官方都否認涉入這兩起事件。

G7於聯合聲明中表示：「我們呼籲俄羅斯停止這種行為，這對未來有建設性的合作非常不利。」

加拿大外交部長弗瑞蘭（Chrystia Freeland）在記者會上說：「G7各國都在防範、終止、應對這些介入他國事務的行為。」她補充：「那些試圖破壞我們民主的人會收到應有的結果。」

本次G7會談另一個重點在於敘利亞衝突，美國國務卿蘇利文（John Sullivan）表示，俄羅斯應該停止在敘利亞制造紛爭，並且應該設法幫助該國終結長達7年的衝突。「俄羅斯必須和敘利亞成為建設性夥伴，反則將會被追究責任。」蘇利文說。

儘管對於俄羅斯譴責，不過昨日（台北時間4月24日）消息，G7並未要對俄國實行國際制裁。

這兩天於加拿大多倫多舉辦的G7外長會議是為今年度的高峰會暖身，正式G7會議將於6月7日至6月8日兩天舉行。