對峙影片曝光！ 多倫多撞行人駕駛對警方大喊「殺了我」

這起廂型車衝撞行人事件，共造成9死16傷。（歐新社）

2018-04-24 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大多倫多市於當地時間週一下午1點30分左右發生一起廂型車衝撞行人事件，共造成9死16傷，嫌犯棄車逃逸後隨即遭導警方逮捕。不過目前網路上出現嫌犯與警方對峙畫面，嫌犯手上疑似持槍，還對警方大喊「殺了我」。

推特上流傳一段目擊者所拍下的影片，該名目擊者躲在坐車中，看到嫌犯站在車頭損毀的廂型車前和警方對峙，嫌犯不斷對警方大喊：「殺了我！」警方則是回應：「不！給我趴下！給我趴下！」隨後警方則是壓制嫌犯，並用手銬將嫌犯雙手銬在背後，過程十分驚險。

綜合外媒報導，該嫌犯開著廂型車一路衝撞，一旁路人一個個被廂型車撞倒或是撞飛，路上行人見狀也紛紛逃開，驚慌失措。目擊者39歲的沙克爾（Ali Shaker）當時正好開車經過案發地點附近，目擊事發過程，他語氣略帶顫抖地說：「當廂型車撞到第一個人的時候還以為是意外，但下一個不是意外，他一個接一個的撞。」沙克爾回憶，有很多人被廂型車撞飛，甚至還看到斷肢。

而目前已有多家外媒指出，兇嫌是25歲的米納西恩（Alek Minassian）

相關影音連結：

this is so scary. my co-worker just sent me this video of what happened at yonge and finch today. #toronto pic.twitter.com/gTV0yAo1rJ — rayhana （@rayy0889） 2018年4月23日