對峙影片曝光！ 多倫多撞行人駕駛對警方大喊「殺了我」

2018-04-24 07:56

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大多倫多市於當地時間週一下午1點30分左右發生一起廂型車衝撞行人事件,共造成9死16傷,嫌犯棄車逃逸後隨即遭導警方逮捕。不過目前網路上出現嫌犯與警方對峙畫面,嫌犯手上疑似持槍,還對警方大喊「殺了我」。

推特上流傳一段目擊者所拍下的影片,該名目擊者躲在坐車中,看到嫌犯站在車頭損毀的廂型車前和警方對峙,嫌犯不斷對警方大喊:「殺了我!」警方則是回應:「不!給我趴下!給我趴下!」隨後警方則是壓制嫌犯,並用手銬將嫌犯雙手銬在背後,過程十分驚險。

綜合外媒報導,該嫌犯開著廂型車一路衝撞,一旁路人一個個被廂型車撞倒或是撞飛,路上行人見狀也紛紛逃開,驚慌失措。目擊者39歲的沙克爾(Ali Shaker)當時正好開車經過案發地點附近,目擊事發過程,他語氣略帶顫抖地說:「當廂型車撞到第一個人的時候還以為是意外,但下一個不是意外,他一個接一個的撞。」沙克爾回憶,有很多人被廂型車撞飛,甚至還看到斷肢。

而目前已有多家外媒指出,兇嫌是25歲的米納西恩(Alek Minassian)

相關影音連結:

this is so scary. my co-worker just sent me this video of what happened at yonge and finch today. #toronto pic.twitter.com/gTV0yAo1rJ