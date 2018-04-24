恐攻？多倫多廂型車百公里時速撞行人 9死16傷

廂型車在多倫多市楊格街衝撞行人，造成重大傷亡，警方封鎖街道。（美聯社）

2018-04-24 06:16

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大多倫多市週一下午1點30左右，1輛白色廂型車在楊格街 （Yonge Street）的人行道衝撞行人，駕駛肇事後棄車逃逸，隨即被警方逮捕，警方表示，這起車禍造成9死16傷，目前尚無法確定是否與恐攻有關。

綜合外媒報導，多倫多市週一陽光普照，許多民眾在街頭悠閒散步，有1輛Ryder租賃廂型貨車衝上人行道，像打保齡球般地將行人撞飛，屍體散落在血跡斑斑的人行道上，現場驚聲尖叫此起彼落，許多民眾目擊慘劇。

目擊者指稱，一輛廂型車邊衝邊大鳴喇叭，看到人就撞，連消防栓及郵筒也被撞飛，車速之快約有時速60至70英里（約96.56至112.65公里），路人高喊要駕駛停車，但肇事者並不理睬，橫衝直撞約1.6公里後才停車逃逸。

警方逮捕25歲嫌犯阿列克·米纳斯（Alek Minassian）過程中，駕駛下車後，一度用手中的物品指向員警。警員不斷大喊「趴到地上」。當員警逼近時，駕駛扔下手中的物品，並舉手投降。目前尚不清楚他手中的物品是什麼，嫌犯已被帶回警局訊問，追查犯案動機。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）得知消息表示哀悼，稍後將公開說明。

由於G7（七大工業國集團）外交部長近日正在多倫多召開為期2天的會議，這起街頭屠殺的車禍，引起國際關注。（07:27更新）

嫌犯Alek Minassian。（取自《CBS》）

廂型車在多倫多市楊格街衝撞行人，造成重大傷亡，警方封鎖街道。（歐新社）

嫌犯駕駛的廂型車。（美聯社）

嫌犯駕駛的廂型車衝撞行人。（路透社）

警方逮捕嫌犯Alek Minassian。（取自TWITTER）

警方用布覆蓋遭廂型車撞死的行人。（路透社）