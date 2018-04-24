遼寧艦編隊22日進行東海實兵對抗訓練

2018-04-24 05:28

〔中央社〕法新社引述新華社今天凌晨的新聞報導，中國大陸遼寧號航空母艦率領的艦隊日前在東海進行「實兵對抗訓練」，這是中共快速擴建的海軍在爭議性海域最近一次武力展示。

新華社報導，這個遼寧艦航母編隊22日在東海某海域與海軍岸基航空兵和潛艦部隊進行了「對空、對潛作戰等課目訓練」。

在演習中，遼寧艦出動多架殲15艦載戰鬥機，負責編隊外圍警戒任務的屬艦也發射防空導彈。

遼寧艦航母編隊近數週來高調跨越了多個海區，分別在西太平洋、南海和東海展開實戰化訓練，12日並參加南海海上閱兵，由中央軍委主席習近平檢閱。