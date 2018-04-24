北韓雖有和解姿態 美對朝鮮半島戰備不放鬆

2018-04-24 04:00

〔中央社〕美國國防部發言人曼寧說，雖然北韓表示將中止核武試爆和洲際彈道飛彈試射，國防部對朝鮮半島的戰備不會改變。

美國在南韓駐紮2萬8500名部隊，還有龐大軍力經常監視區內「空域和海域」。

曼寧（Rob Manning）上校說：「從國防部的軍事角度來看，我們的態勢以及準備今晚就作戰的決心並無改變。」

北韓領導人金正恩21日宣告，北韓不再有核爆或洲際彈道飛彈試射的需求，也不會再使用核爆場。

曼寧說，儘管如此，「在要求朝鮮半島全面、不可逆轉且可查驗地非核化」之下，美國並未改變戰備狀況。