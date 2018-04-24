凱特產後出院 威廉王子笑稱麻煩又多一個

2018-04-24 02:36

〔中央社〕英國王子威廉和愛妻凱特今天抱著剛出生的小王子，面帶笑容地離開醫院，距離凱特生產時間不到7小時。

威廉和穿著紅洋裝的凱特春風滿面，向等候在醫院外的數百位祝賀民眾和記者揮手致意，然後步向座車，將已固定在安全椅上的嬰兒放入車內。

這時威廉笑著豎起3根手指，對記者開玩笑地說，「現在麻煩有3個了」；並說，「這次可沒讓各位等太久」。

當然他也說：「非常高興，非常興奮，感謝各位。」

當記者問到嬰兒的名字時，威廉說，「你們遲早會知道」，然後驅車離去，準備回到肯辛頓宮。