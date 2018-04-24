凱特誕下小王子 紅洋裝好氣色亮相

2018-04-24 02:00

〔中央社〕英國威廉王子之妻凱特今天產下第3個孩子，傍晚隨即抱著新生兒和威廉一同亮相，一襲紅洋裝顯得氣色極佳。

凱特今天早晨接近6時被送入西倫敦聖瑪麗醫院（St Mary's Hospital）的林多院區（Lindo Wing）。這裡也是她與威廉頭兩個孩子－長子喬治王子和長女夏綠蒂公主的出生地。

肯辛頓宮在下午1時過後不久發布聲明，宣布凱特在上午11時1分產子，小王子重8磅7盎司（約3827克），是三兄妹中體重最重的，名字尚未公布。

喬治王子出生時重8磅6盎司，夏綠蒂公主則是8磅3盎司，都比英國新生兒平均體重7磅7盎司（約3500克）重上不少。

一直守在凱特身邊的威廉王子在下午4時許離開醫院一趟，回家接4歲的喬治王子和3歲的夏綠蒂公主到醫院看弟弟。

威廉王子一手牽一個孩子步進醫院，身著藍色小洋裝的夏綠蒂公主還可愛地對守候的大批媒體揮手示意。

肯辛頓宮隨後表示，喬治和夏綠蒂已經返回肯辛頓宮，而凱特將在今天出院。

在接近下午6時，威廉和凱特終於帶著王室新生兒步出醫院，首次對全世界亮相。

凱特左手抱著被包裹在白色布巾裡、頭戴白色小帽，臉還紅通通的小王子，對媒體及群眾揮手示意，接受群眾歡呼。

她身著紅洋裝、腳踩高跟鞋，肚子仍微微隆起，但氣色極佳。

小王子隨後被放進汽車安全座椅，準備返家。

威廉王子手牽嬌妻，對於再次喜獲麟兒表示「非常開心」。