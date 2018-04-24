「文金會」在即 南北韓停止邊境心戰喊話

南韓國防部週一宣布，當天0時起停止對北韓心戰喊話後，南韓政府消息人士透露，北韓軍方也陸續停止擴音喊話。（美聯社）

2018-04-24 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓峰會在即，在南韓國防部週一（23日）起停止在軍事分界線以高音喇叭向北韓心戰喊話後，消息人士透露，北韓軍方也陸續停止擴音喊話。

綜合外媒報導，南韓政府消息人士週一表示，北韓軍方此前在軍事分界線一帶40多處對南韓進行擴音喊話，截至下午，有不少已經停止。該人士說，已經發現北韓有逐步停止邊境喊話的跡象，預計週一晚上，絕大多數的高音喇叭都會停止播放。

南北韓互相以高音喇叭朝對方心戰喊話之舉，曾在2004年因雙方達成協議而廢止，2015年，南韓官兵在非軍事區遭北韓埋下的地雷炸傷後，南韓曾短暫恢復擴音喊話。

2016年1月，南韓軍方重新開始對北韓心戰喊話，以懲戒北韓實施第4次核試，北韓隨後也以同樣方式回擊，在邊境40多處對北韓擴音喊話。

鑒於南北韓峰會在即，南韓國防部週一以此為契機，宣布為緩和兩韓軍事緊張局勢，並營造和諧會談氣氛，當天0時起停止對北韓擴音喊話。

《韓聯社》指出，對北韓擴音喊話是心理戰的一部份，也被視為兩韓體制對抗的工具和引起前線軍事緊張的因素之一。