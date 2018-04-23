法博物館尋回遭竊王后心臟 再添多舛經歷

2018-04-23 22:53

〔中央社〕法國一座博物館收藏16世紀的黃金聖物盒，裡面裝著王后「不列塔尼的安妮」心臟。這個聖物盒曾差點被熔掉打造金幣，曾躲過二戰德軍搜刮，這次遭竊又復回，再添一筆滄桑。

位於南特（Nantes）的杜布瑞博物館（Musee Thomas Dobree）於14日凌晨遭竊，遺失的藏品包括一尊黃金印度雕像、一套中世紀金幣，和裝有「不列塔尼的安妮」（Anne de Bretagne）心臟的黃金聖物盒。

這件收藏是16世紀的金工傑作，且是歷經大革命後仍然留存的少數古代金工葬儀相關用品，對南特市民來說，也有情感和歷史上的意義。

費加洛報（Le Figaro）報導，這個聖物盒命運多舛，在大革命期間，差點要被熔掉做成金幣；在第2次世界大戰期間，納粹德國占領法國，為了保護聖物盒不被發現，也有人冒險把它藏在家裡。

「不列塔尼的安妮」先後嫁給國王查理八世（Charles VIII）和路易十二世（Louis XII），是唯一兩度獲得法國王后頭銜的女性。她於36歲逝世，遺願是希望心臟回到摯愛的家鄉南特，安放於父母墓內，不要與身體一起下葬。

杜布瑞博物館收藏這個聖物盒已有130年之久，館方原本擔心竊賊把聖物盒熔了做成金條，永久毀掉這件珍品，但警方於21日在距離南特約60公里的聖那最爾（St- Nazaire）找回聖物盒，並逮捕2名竊賊。

根據當地媒體「海洋報」（Presse Ocean）消息，聖物盒看起來完好無缺。