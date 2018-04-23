聯合國新聞自由獎得主不自由 埃及攝影記者仍被羈押

埃及攝影師薩德（圖中舉手者），獲得2018年由聯合國教科文組織頒發的年的世界新聞自由獎。（路透）

2018-04-23 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國教科文組織（UNESCO）今（23）日表示，2018年的世界新聞自由獎由埃及攝影記者薩德（Mahmoud Abu Zeid）獲得。此項宣布隨即引發埃及當局批評，薩德目前也仍持續被羈押。

根據《路透》報導，由聯合國教科文組織舉辦的2018世界新聞自由獎（Guillermo Cano World Press Freedom Prize），預計將在5月2日世界新聞自由日舉行頒獎典禮。教科文組織說明：「將獎項頒給薩德，是向他對言論自由的勇氣、抵抗與承諾，表達敬意。」

2018的獎項將頒給被埃及當局逮捕的攝影師薩德。薩德在2013年拍下埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）血腥鎮壓異議份子，隨後便被當局拘留至今。

除了薩德，還有超過700人仍面對埃及當局的多項指控，包括加入被埃及禁止的穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）、擁有槍枝、謀殺等。薩德明（24）日也將出庭應訊，但一般預料，法院不會做出判決。

包含國際特赦組織（Amnesty International）、保護記者委員會（CPJ）等人權組織，都譴責埃及當局拘留薩德。特赦組織表示，薩德會被拘留，完全是因為他是攝影記者。

埃及官方在今日得知消息後相當反彈，抨擊聯合國教科文組織準備將獎項頒給涉及重罪的被告，同時指控教科文組織背後的支持者，都是支持恐怖份子的可疑組織與政府。