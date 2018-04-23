英國小王子誕生！ 賭盤押注這些名字...

英國凱特王妃（右二）生下第3胎，確定最新皇室成員是個小王子後，賭盤焦點也轉向如何命名，預計小王子將和兄姊一樣，名字在出生幾天後才會公布。（路透）

2018-04-23 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國威廉王子的妻子凱特已經有一子一女，今日生下第3胎、第2個兒子，也是英國王室第5順位繼承人；小王子會叫什麼名字，現在已成為英國最熱門的話題之一，下注的人可不少。

《CNN》指出，隨著凱特生下第3胎，確定最新皇室成員是個小王子後，賭盤焦點也轉向小王子的名字，預計將和兄姊一樣，名字要到出生幾天後才會公布。

根據英國博彩公司「william hill」最新押注情況，小王子的名字以亞瑟（Arthur）最為熱門，其次是亞伯特（Albert）、詹姆斯（James）和菲利普（Philip）。

《BBC》指出，小王子的哥哥喬治出生時，有博彩公司押對了名字，但在2015年夏綠蒂出生時，賭盤最熱門的名字卻是愛麗絲（Alice）。

專家指出，威廉和凱特為孩子命名似乎比較傾向傳統風格；《Majesty》雜誌的總編輯利陶（Joe Little）表示：「即使在21世紀，傳統仍在英國皇室扮演重要角色。」

皇室評論員菲茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）指出，皇室成員在選擇名字時會考慮3件事，分別是個人偏好、與過去和現在的皇室有關聯，以及得考慮到公眾感受。

雖然威廉和凱特可能選擇代表傳統的名字，但專家也指出，這對夫婦可能會選擇一個代表凱特娘家密道頓家族的名字。利陶說，這可能反映在名字的第2或第3個字。