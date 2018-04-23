不再只依靠美國！ 墨西哥與歐盟修訂自由貿易協定

2018-04-23 22:14

［編譯羅綺／綜合報導］墨西哥與歐盟21日重新簽署雙邊自由貿易協定，被視為對「其他國家」而言是個「強而有力的信號」，特別針對是實行「保護主義」的美國總統川普；對墨西哥來說，美國和北美自由貿易區協定不再是墨國經濟的唯一依靠。

美聯社報導，歐盟貿易專員塞西莉亞馬爾斯卓（Cecilia Malstrom）今（23）日表示，週六（21日）歐盟已與墨西哥達成協議，重新簽署初步修改的貿易協定，更新2000年時制訂的雙邊自由貿易協定。

墨西哥的經濟相當依賴與美國間的北美自由貿易區協定，去年美國威脅要退出北美自由貿易區（NAFTA）時，即意味著美墨之間的關稅優惠將隨施取消，恐造成墨西哥重大的損傷。因此墨西哥轉而對歐盟表示，希望加快修訂墨歐之間的貿易協定。

歐盟的經濟也很依賴美國，其實也有和墨西哥類似的困擾；歐盟最大的出口市場和第二大進口來源長期都是美國，歐美雙方存在傳統的跨大西洋安全合作關係，但美國總統川普的「美國優先政策」卻讓許多國家陷入和美國貿易緊張的局勢。

昨天（22日）墨西哥總統尼托跟德國總理梅克爾參觀漢諾威工業博覽會，現場歐盟代表表示：「我們面臨著共同的挑戰，也相信多邊合作可以為所有人帶來附加值。以合作夥伴的身分參與討論，不僅捍衛自身利益，同時願意讓步以達成雙方的期望，這是我們為什麼在基於共同規則進行自由國際貿易。」

歐盟與墨西哥的新協議中取消多項食品的關稅，包括：起司、巧克力、麵食等食物；同時協議中也將金融服務和電子商務等納入其中。

如今墨西哥和歐盟達成初步協議，意味著美國和NAFTA不再是墨國經濟的唯一依靠。

  • 德國總理梅克爾和墨西哥總統尼托今日在德國參觀漢諾威工業博覽會，墨西哥是今年的參展國。（美聯社）

    德國總理梅克爾和墨西哥總統尼托今日在德國參觀漢諾威工業博覽會，墨西哥是今年的參展國。（美聯社）

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