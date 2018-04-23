不再只依靠美國！ 墨西哥與歐盟修訂自由貿易協定

2018-04-23 22:14

［編譯羅綺／綜合報導］墨西哥與歐盟21日重新簽署雙邊自由貿易協定，被視為對「其他國家」而言是個「強而有力的信號」，特別針對是實行「保護主義」的美國總統川普；對墨西哥來說，美國和北美自由貿易區協定不再是墨國經濟的唯一依靠。

美聯社報導，歐盟貿易專員塞西莉亞馬爾斯卓（Cecilia Malstrom）今（23）日表示，週六（21日）歐盟已與墨西哥達成協議，重新簽署初步修改的貿易協定，更新2000年時制訂的雙邊自由貿易協定。

墨西哥的經濟相當依賴與美國間的北美自由貿易區協定，去年美國威脅要退出北美自由貿易區（NAFTA）時，即意味著美墨之間的關稅優惠將隨施取消，恐造成墨西哥重大的損傷。因此墨西哥轉而對歐盟表示，希望加快修訂墨歐之間的貿易協定。

歐盟的經濟也很依賴美國，其實也有和墨西哥類似的困擾；歐盟最大的出口市場和第二大進口來源長期都是美國，歐美雙方存在傳統的跨大西洋安全合作關係，但美國總統川普的「美國優先政策」卻讓許多國家陷入和美國貿易緊張的局勢。

昨天（22日）墨西哥總統尼托跟德國總理梅克爾參觀漢諾威工業博覽會，現場歐盟代表表示：「我們面臨著共同的挑戰，也相信多邊合作可以為所有人帶來附加值。以合作夥伴的身分參與討論，不僅捍衛自身利益，同時願意讓步以達成雙方的期望，這是我們為什麼在基於共同規則進行自由國際貿易。」

歐盟與墨西哥的新協議中取消多項食品的關稅，包括：起司、巧克力、麵食等食物；同時協議中也將金融服務和電子商務等納入其中。

如今墨西哥和歐盟達成初步協議，意味著美國和NAFTA不再是墨國經濟的唯一依靠。