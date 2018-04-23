埃及反恐手段太強硬 人權觀察：恐釀人道危機

2018-04-23 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕埃及北西奈省（North Sinai）的清真寺去年11月遭恐怖組織伊斯蘭國（IS）分支攻擊，當局隨後展開反恐行動，但採取的行動相當強硬，人權觀察（Human Rights Watch）表示，如此恐將引發人道危機。

北西奈省阿貝德（Bir al-Abed）拉瓦達清真寺去年遭手持伊斯蘭國旗幟的武裝份子襲擊，造成305人死亡。埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）因而下令，軍方需剿滅西奈半島北部的武裝份子。

根據《法新社》報導，軍方在今年2月9日發動反恐攻勢，但總部位於紐約的人權觀察表示，反恐行動已讓「東北部4個城市，42萬名居民急需人道救援」，此次行動也更嚴格限制了北西奈人與物資流動。居民指稱，當地在食物、藥品、家用瓦斯及其他商業用途必需品上的供給大幅下降。

根據人權觀察的報告，埃及官方在「西奈2018」（Sinai 2018）的行動中，同時禁止在該區域內販售車用汽油，甚至「一度切斷區域內的電信服務長達數日」。

人權觀察也稱，埃及當局「幾乎完全切斷北西奈東部的水電供給，包括拉法（Rafah）及希克祖威（Sheikh Zuwayed）」。

人權觀察中東暨北非主管惠特森（Sarah LeahWhitson）表示，埃及當局的反恐行動波及數十萬居民的基本物資，不只非法，更無法遏止暴力。惠特森說：「埃及軍方的行動，近乎集體懲罰。」

埃及政府軍在2013年，前穆斯林總統穆希（Mohamed Morsi）被推翻後，便開始與西奈半島北部的伊斯蘭教叛亂份子對抗。這些伊斯蘭武裝份子後來也宣布，對IS效忠。根據軍方統計，從軍方圍剿行動至今，已有超過100名武裝份子，以及至少30名士兵死亡。