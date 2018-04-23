7歲女童罹患骨癌截肢 看著被切下的左腿說了這句話...

英國7歲女童因骨癌截肢，但她樂觀表示，將來想要征戰帕奧。（圖擷自THE TIMES）

2018-04-23 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國史丹佛郡，一名7歲女童愛爾德（Amelia Eldred）因罹患骨癌，最後面臨截肢命運，所幸最後醫生替她進行「旋轉矯形術」（Rotationplasty），用左腳腳踝取代被切除的膝關節，讓她往後也能繼續從事最愛的體育運動，愛爾德開心樂觀的表示：「希望有天能參加帕奧」。

綜合外媒報導，年僅7歲的愛爾德去年暑假開始，左邊大腿開始莫名腫脹，最後已嚴重到不能行走，醫生起初以為只是簡單的血管破裂導致，不料最終證實骨頭上長了一顆10公分的惡性腫瘤，在化療無效的情況下，在今年1月進行截肢手術。

所幸醫生最後保留了愛爾德左小腿下半部，再把保留部分旋轉180度，將腳踝與大腿根部縫合，藉此取代本來的膝關節功能，這樣一來，愛爾德的義肢便能更加靈活的轉動。

愛爾德的母親米雪兒（Michelle）表示，女兒相當樂觀，希望有天能帶義肢環遊世界，還說將繼續從事自己最愛的舞蹈、游泳活動，米雪兒現在正替寶貝女兒籌募3萬英鎊（約新台幣125萬）的善款購買適合運動的義肢，希望能再次看到愛爾德在舞台上表演的可愛模樣。

愛爾德的勇氣與樂觀讓不少網友深受感動，紛紛留言：「命運給了妳殘酷的挑戰，但是嘿！妳一定會有自己的一片天:）」、「好棒的小女孩，我祝她此生一帆風順」、「好有勇氣，妳是最棒的！」、「看著眼眶紅了，希望上天給這孩子順遂的未來」。